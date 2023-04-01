Yardımlar depremzedelere ulaşıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Düzcelilerden gelen yardımları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere yardım elini uzatan Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlara ayni yardımları ulaştıran personeller, Düzcelilerden gelen desteklerle depremzedeleri mutlu ediyor. Ekipler engellilere engelli araçlarını teslim ederken, gıda paketleri ile de depremzedelerin Ramazan ayında sorunsuz geçmesini sağlıyor.