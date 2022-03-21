Yardımcı kaynakların çözümleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre yüz yüze eğitime geçemeyen öğrenciler için Düzce’de hazırlanan UZEM merkezi, faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenler, yardımcı kaynakların çözümleri için kamera karşısına geçti.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre yüz yüze eğitime giremeyen öğrenciler için Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uzaktan eğitim merkezi kurdu. Merkez sayesinde bir çok gönüllü öğretmen öğrencileri için kamera karşısına geçerek, uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte UZEM faaliyetlerini durdurmayarak öğrenciler için çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan yardımcı kaynaklar Mart ayının 8. sınıf örnek sorularının çözümleri gönüllü öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. UZEM’e giderek kamera karşısına geçen öğretmenler soruların çözümlerini tek tek kamera karşısında gerçekleştirerek, öğrencilere ulaşmasını sağladı.