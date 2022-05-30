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Yaralı karacaya ormancılar sahip çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde köylülerin orman yakınlarında bulduğu yaralı karacaya Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

DÜZCE 30.05.2022, 18:08
Yaralı karacaya ormancılar sahip çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde köylülerin orman yakınlarında bulduğu yaralı karacaya Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı.

Akçakoca ormanlarına yakın alanda yaralı karaca bulan vatandaşlar durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafında yaralı karacaya bölgede ilk müdahale yapıldı. Ekipler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekiplerine yaralı karacayı teslim etti. Yaralı karaca rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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