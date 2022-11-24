Yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor

DÜZCE(İHA) – Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralananların çoğu taburcu oldu. 5’inin tedavisi devam ediyor.

Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 37 kişi eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32’si taburcu olurken 5 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yaralılara geçmiş olsun ziyareti

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavileri süren depremzedeleri AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ziyaret ederek geçmiş olsun dilediler.

Ayşe Keşir, “Hastanede tedavi gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Depremde eşya düşmesi ve çarpma sonucu hafif yaralanan vatandaşlarımızın çoğu taburcu oldu. Tedavisi devam edenlere acil şifa diliyorum” dedi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ayşe Keşir ve Mustafa Şen’e yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. Yılmaz, deprem sırasında eşya düşmesi 37 kişinin yaralandığını yaralıların 32’sinin taburcu olduğunu beş kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.