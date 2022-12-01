Yaraların sarılması için 7/24 sahadalar

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 Kasım depremiyle birlikte sahaya inerek devletin tüm kurumlarıyla uyum içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların depremden çok fazla etkilenmemeleri için büyük çaba sarf etti.

Düzce Belediyesi, 23 Kasım tarihinde yaşanan depremle birlikte tüm ekiplerini seferber ederek yaşanabilecek sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasına ön ayak oldu Zabıta Müdürlüğü bu çerçevede depremin olduğu sürecin ardından sahaya inerek ulaşımın sağlanmasından hasarlı bölgelerin güvenliğine ve düzenin sağlanmasına kadar birçok çalışmayı başarılı şekilde yerine getirdi.

Çadır kurulumundan yönlendirmeye

Devlet kurumlarının ilk gün itibariyle Düzce’ye gelerek yaptıkları çalışmalara destek sağlayan Zabıta Müdürlüğü bu çerçevede 16 personeliyle birlikte çadır kurulumlarına yardımcı olurken, ekipler tarafından deprem nedeniyle evlerine giremeyerek park ve sokaklarda konaklamak durumunda kalan vatandaşların yurt ve spor salonlarına yönlendirilmesi çalışmaları da gerçekleştirildi.

Üniversiteliler memleketlerine gönderildi

Ekipler, depremin ardından başta üniversite olmak üzere okulların tatil edilmesiyle birlikte oluşan yoğunluğu sağlıklı şekilde işlemesi için Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile ortak çalışma yürüterek öğrencilerin otogara gelmeleri, ek seferler ayarlanarak memleketlerine gönderilmelerini sağladı.

Baca ve çatı hasarlarına müdahale desteği

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına da personel taşımacılığı noktasında destek veren Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli şekilde baca ve çatı hasarları yaşanan bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması, aynı zamanda hasarlı yapıların geçiş alanlarının çevre güvenliğini almayı ihmal etmedi.

Şikayetler hızlı şekilde giderildi

Sosyal yardımların dağıtılması noktasında sorun yaşanmaması için de ekiplerini görevlendiren Müdürlük, düzenin sağlıklı işlemesi ve şikayetlerin hızlı şekilde değerlendirilmesini de nöbetçi personelleri ile sürdürmeye devam etti.

Özellikle Millet bahçesi ve kent meydanı civarında geceleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de görevlendirme yapan Zabıta Müdürlüğü, mevcut çalışmalarının devamlılığını da sağlamayı sürdürüyor.