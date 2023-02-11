Yapılan yardımlar çığ gibi büyüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ilimizde büyük hasara yol açan depremlerden etkilenenler için Düzce Üniversitesi mensuplarının yardımları çığ gibi büyüyor.

Deprem bölgeleri için “Bir Destek de Sen Ol” diyerek yardım kampanyası başlatan Düzce Üniversitesi; kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri, dayanıklı kuru bakliyat ürünleri ile su olmak üzere birçok ihtiyaç maddesinden oluşan bir tır dolusu yardım malzemelerini AFAD’a gönderdi.

AFAD’a gönderildi

Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda toplanan yardım malzemeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Daire başkanları ve personeller eşliğinde tıra yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD merkezine gönderildi.

“Bir Destek de Sen Ol” kampanyasının devam ettiği Düzce Üniversitesi, ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız için yardım kabul etmeyi sürdürüyor.

Yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Elbistan’a arama kurtarma çalışmalarına katılan Düzce Üniversitesi ekibinin yanlarında getirdikleri gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri, depremden etkilenen vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Ayrıca su ihtiyacını karşılamak için Düzce Üniversitesi, 1 tır suyu da afet bölgesine gönderdi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç malzemelerini de bölge insanıyla buluşturan Düzce Üniversitesi, devletin ve depremzedelerin yanında olmayı sürdürüyor.