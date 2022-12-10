Yangını söndürüp mahsur kalan köpeği kurtardılar

Düzce Belediyesi İtfaiyesi Hacıaliler Köyü’nde metruk binada meydana gelen yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri metruk binada mahsur kalan köpeği ise zarar görmeden kurtardı.

Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliler Köyü D-100 Karayolu üzerinde bulunan metruk binada yangın ihbarı aldı. Yapılan ihbarın ardından itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye erleri, metruk binada söndürme çalışmalarını gerçekleştirirken içeride köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Dumandan ve alevlerden etkilenmeden köpeği kurtaran ekipler güvenli alana çıkardı.

Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık soğutma çalışması gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.