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Yangında zehirlenince hastaneye kaldırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de evin odasında çıkan yangına uykuda yakalanan 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE 14.04.2021, 13:42
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Yangında zehirlenince hastaneye kaldırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de evin odasında çıkan yangına uykuda yakalanan 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce Yeşilçimen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ü.Z.’ye ait evin arka odasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu esnada ev sahibi Ü.Z. yangına uykuda yakalandı. Vatandaşların fark ettiği dumanlar sonrasında bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arka odada kısa süre içerisinde söndürülen alevlerde ev içerisinde Ü.Z.’nin baygın bir şekilde yattığı tespit edildi. Baygın halde bulunan şahıs 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, dumandan etkilenerek zehirlenen Ü.Z.’nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
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