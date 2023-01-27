Yanan sehpa ve sandalye itfaiyeyi harekete geçirdi

Düzce’de tutuşan sandalye ve sehpa itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Düzce’nin Fevzi Çakmak Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G. A. evinde temizlik yaparken henüz belirlenemeyen nedenle sandalye ve sehpa alev aldı. Alevi gören ev sakinleri paniğe kapılarak itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evde tutuşan sandalye ve sehpayı da balkondan aşağıya attılar. İhbarı alan Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine gitti. Ekipler, binanın önündeki sehpayı ve sandalyeyi söndürdüler.

İtfaiyenin geldiğini gören bina sakinleri de balkonlara çıkarak olan biteni anlamaya çalıştı.