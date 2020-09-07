Yağmur çamur demeden kazı çalışmasına katıldılar
TARİHİ MİLATTAN ÖNCE 3’ÜNCÜ YÜZYILA KADAR DAYANAN KONURALP ANTİK KENT’TE KAZI ÇALIŞMALARI SON SÜRAT DEVAM EDİYOR. TEMİZLİK İŞLERİNE BAĞLI EKİPLER YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN ANTİK KENTTE YAPILAN KAZI ÇALIŞMASINA KATILIM SAĞLADI
DÜZCE (İHA) – Tarihi Milattan önce 3’üncü yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik Kent’te kazı çalışmaları son sürat devam ediyor. Temizlik işlerine bağlı ekipler yağmur çamur demeden antik kentte yapılan kazı çalışmasına katılım sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi’nin ortaklaşa olarak Konuralp antik kentte yapılan kazı çalışmaları son sürat devam ediyor. Düzce Belediyesi’nin her hafta bir birim müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarına gönüllü katılarak destek veriyor. Bu hafta ise yağmur yağışına rağmen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede kazı çalışması yaptı. Binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkartabilmek için var güçleri ile kazı çalışması yapılırken, bölgede daha önce tarihi dokusu bozulmamış merdivenler keşfedilmişti.
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