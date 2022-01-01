Yabancı öğrenciler Düzce’yi tanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği, Düzce Üniversitesinde öğrenim faaliyetlerine devam eden uluslararası öğrencileri kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek tanıtma etkinliklerine devam ediyor.

ÖSYM’nin Yabancı Öğrenci sınavına girerek başarılı olan ve Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Dünya’nın dört bir yanından Düzce’ye gelen öğrenciler yönelik şehri tanıtma faaliyetleri devam ediyor. ‘Biz Bir’iz’’ projesi kapsamında uluslararası öğrenciler, Gölyaka Kültür Parkında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Daha sonra ise yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan doğal yaşam alanı olan Efteni Gölüne giderek burada kısa süreli vakit geçirdiler. Ardından ise çevre temizliği yaparak geziyi tamamladılar.