Yaban hayvanları için 175 fidan dikildi

DÜZCE(İHA) –Düzce’de yaban hayvanları için yüksek kesimlere 175 adet elma, erik, kızılcık ve kuşburnu fidanı dikildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaban hayvanları için fidanları toprakla buluşturdu. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmemesi ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için muhtelif alanlarında 175 adet yabani meyve fidanının (elma, erik, kızılcık ve kuşburnu) dikimini yaptılar.