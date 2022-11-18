Web araçlarının kimya konularının öğretiminde kullanılması

TUBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı dahilinde desteklenen “Web 2.0 Araçlarının Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılması” başlıklı proje sonuçlandı.

Düzenleme Kurulu’nda; Düzce Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Beşoluk ve Trabzon Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Zeki Saka’nın yer aldığı projede, 7 farklı üniversiteden, 12 öğretim üyesi ve alanında uzman bir öğretmen, eğitimci olarak görev aldı.

17 farklı üniversiteden 40 öğretmen adayının katıldığı projede, 6 gün boyunca farklı Web 2.0 araçları tanıtıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada öğretmen adayları, soyut kimya konularının öğretiminde kullanabilecekleri birçok teknolojik araçla birlikte, farklı öğretim yöntemleri konusunda bilgiler edindi. Etkinliklerin sonunda yaptıkları uygulamaları sunma imkanı bulan öğrenciler, eğlenerek öğrenme imkanı buldular.

Proje Koordinatörü Senem Çolak Yazıcı, özellikle pandemi dönemi ile hayatımıza zorunlu bir giriş yapan teknolojinin eğitime entegrasyonunun, son günlerde ön plana çıktığını ifade etti. Bu zorunlu süreçte elde edilen öğrenim çıktılarının, günümüz öğrencileri olan Z kuşağının, konulara olan ilgisini arttırdığını, problem çözme yeteneklerine katkı sağladığını belirterek, benzer projelere katılmanın mesleki gelişim açısından önemine vurgu yaptı.