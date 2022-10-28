Vücutta taş oluşumunda doğru bilenen yanlışlar

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Taşın mı Var Derdin Var” başlığı altında böbrek taşı, mesane taşı oluşumu ve tedavisi anlatıldı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, davetli misafirler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Konferansta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünden Dr. Dursun Baba, idrarın değdiği her yerde taş olma riski olduğunu söyledi. Halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinen Baba, tedavide asıl amacın taş kırmak değil, taş üremesine neden olan hastalığın tespiti ve tedavisinin olması olduğunu vurguladı.

Taş oluşumuna neden olan etkenler

Daha önce mesane taşları oluşumu varken, bugün böbrek taşlarının yoğunlukta olduğunu söyleyen Dr. Dursun Baba, taş oluşumuna; cinsiyet, genetik, hastalıklar, ırk, yaş, iklim coğrafi bölge, meslek, obezite, beslenme ve anatomik gibi nedenlerin etken olduğu bilgisini verdi. Tedavi edilmezse kanser oluşumuna bile yol açacağını söyleyen Dr. Baba, 3 aşamalı tedavi yöntemi uygulandığını ifade ederek; ilk dönemde ağrının giderileceğini, daha sonra taştan temizlenmesini ve en sonda da tekrarın engellenmesini kaydetti.

Su alımı deyiminin yanlış olduğunu söyleyen konuşmacı, günlük sıvı alımının artırılmasını, egzersiz yapılmasını, hayvansal proteinlerin azaltılmasını, yeterli kalsiyumun alınmasını ve tuz oranının azaltılmasını dile getirdi.

Doğru bilinen yanlışlar

Son olarak doğru bilinen yanlışlara da değinen Dr. Dursun Baba, “Böbrek taşları için en ideal tedavi sadece su içmek. Taş düşürmede kaynak suları ve bitkisel tedavi çok faydalı. Her yan ağrı böbrek taşından kaynaklanır. Taşın kaynağı kalsiyumdur, diyette bunu kısıtlamak gerekir. İdrar çıkışının normal olması böbreklerin iyi çalıştığını gösterir. Taşı düşürdüm kurtuldum. Taş tedavisinde ameliyat en son çaredir. Balık taşının ezilerek limon suyu ile içilmesi” şeklinde sıraladı.

Program sonunda Dr. Dursun Baba’ya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı tarafından teşekkür plaketi verildi.