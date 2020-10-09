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Veli toplantısı okul bahçesinde yapıldı

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE BULUNAN ORHANGAZİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU’NDA VELİ TOPLANTISI OKUL BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DÜZCE 09.10.2020, 17:26
Veli toplantısı okul bahçesinde yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu’nda veli toplantısı okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Öğretmenim yanı başımda’ projesi Düzce genelinde uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca’da bulunan Orhangazi Yatılı Bölge Okulu öğretmenleri öğrencilerin velilerine yönelik veli toplantısı gerçekleştirdi. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte velilere Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler aktarıldı. Velilere evlerde yapılması gereken bilgiler verilirken, öğrencilerin de uyması gereken tedbirler hatırlatıldı.

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