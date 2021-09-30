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Vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı

Düzce’nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 22. yıldönümünde kabri başında öğrenciler ve sevenleri tarafından anıldı.

DÜZCE 30.09.2021, 15:45
Vefatının 22. yılında mezarı başında anıldı

Düzce’nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 22. yıldönümünde kabri başında öğrenciler ve sevenleri tarafından anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 22. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında sevenlerinin katılımıyla anıldı.

Törene Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Akyol ailesi, Avni Akyol İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Düzce Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından dağıtılan ikram ile anma programı sona erdi.

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