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Vefa Sosyal Destek ekibi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında
DÜZCE(İHA) –Düzce’de Vefa Sosyal Destek gurupları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
DÜZCE 12.12.2020, 15:21
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DÜZCE(İHA) –Düzce’de Vefa Sosyal Destek gurupları 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.Düzce Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek grupları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
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