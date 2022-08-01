Vefa Projesi Düzce’de sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın başlattığı vefa projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce’de yaşlı ve engelli vatandaşların ev ve kişisel temizliği için başlatılan Vefa Projesi sürüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından belirlenen yaşlı ve engelli vatandaşların bir yandan evleri temizlenirken, diğer bir taraftan da kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. Her hafta düzenli olarak onlarca kişinin evinde temizlik yapan ekipler projeyi yıl boyu devam ettirecek.