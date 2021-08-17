Vefa Pehlivan: “Afetlere karşı daha güçlü olmalıyız”

DÜZCE (İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız yangın ve seller bizlere doğal afetler karşısında daha da güçlü olmamız gerektiğini öğretiyor” dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22. yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan da mesaj yayınladı. Pehlivan mesajında “17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti ve yakın zamanda yaşadığımız yangın ve seller bizlere doğal afetler karşısında daha da güçlü olmamız gerektiğini öğretiyor. Şehirleşme ve yapılaşmada ülkemizin coğrafi şartları gözetilerek imarlaşmalıyız. Türkiye’nin yakın tarihinin en büyük felaketi 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 22 yıl geçti. 17 Ağustos ve 12 Kasım gibi iki büyük depremi yaşamış Düzce’mizde enkaz yığınları altında verilen hayat mücadelesinin yanı sıra birbirimizle olan dayanışmayı, yardımseverliği, güç birliğini de unutmadık. Yaraları sarmak için birlik olduk. Kaybettiklerimizin acısını birlikte paylaştık. Hiç kimsenin birinin yakını, akrabası, dostu olmasına gerek yoktu. Kaybettiğimiz canlar hepimizin canı, sorunu hepimizin sorunu diyerek çok kısa sürede yeniden ayağa kalkmak için mücadele verdik. Bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizin de yıldönümü sayılabilecek 17 Ağustos depreminden elbette çıkarmamız gereken dersler de bulunmaktadır. En önemlisi deprem gerçeğine karşı toplum olarak her zaman hazır olmamız gerektiğini asla unutmamalı ve kentsel dönüşümün devam etmesi için cesur adımlar atmayı hep birlikte sürdürmeliyiz.

Doğa kaynaklı bir olay olan depremin olmasını önlememiz mümkün değildir ancak, depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir. Bunun yolu bilimsel esaslar çerçevesinde etkili denetim ve kontrol mekanizmalarının benimsendiği bir yapıdan geçmektedir. Bizlere düşen görev ise depremi unutmamak ve unutturmamaktır. Yüce Allah’tan milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremlerde ve yakın zamanda yaşadığımız yangın ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı dualarımızla anıyoruz" dedi.