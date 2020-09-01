Vatandaşların pislettiği alanları, ekipler temizledi
DÜZCE BELEDİYESİ BAHÇEŞEHİR BÖLGESİNDE BULUNAN KONUTLAR İÇERİSİNDE BAHÇEŞEHİR YÖNETİM VE SİTE HİZMETLERİ BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI. EKİPLER VATANDAŞLARIN ORTAK KULLANIM ALANLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde bulunan Konutlar içerisinde Bahçeşehir Yönetim ve Site hizmetleri bölgede çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi, Kalıcı konutlar bölgesini Bahçeşehir olarak değiştirmesinin ardından yönetim ve site hizmetleri adında yönetim şirketi oluşturdu. Oluşturulan şirket sonrasında bölgede ekipler temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. Site yönetimi belirlenen bloklarda sakinlerin huzuru için çalışmalar yaparken, ortak yaşam alanlarında da temizlik yapıyor. Yapılan temizliklerin ardından ortak yaşam alanlarında tekrar çekirdek kabuklarının oluşmasının ardından ekipler tekrar temizleme çalışması yaparken, site yönetimi vatandaşlara çağrıda bulunarak, “ Biz sürekli temizliyoruz ama lütfen biraz daha dikkat etmeliyiz” denildi.
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