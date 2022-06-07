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Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum amirlerinin katılımı ile halk günü düzenledi. Vatandaşların derdini dinleyen Atay, sorunlarla ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

DÜZCE 07.06.2022, 09:13
Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum amirlerinin katılımı ile halk günü düzenledi. Vatandaşların derdini dinleyen Atay, sorunlarla ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan Halk Günü toplantıları devam ediyor. Vali Cevdet Atay düzenlenen halk günü toplantılarında vatandaşların öneri, istek ve şikayetlerini dinliyor.

Atay, halk gününe katılım sağlayan tüm vatandaşları tek tek odaya alarak dinledi ve kurum amirlerine talimat vererek sorunların çözülmesini istedi.

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