Vatandaşların gönlüne dokunuyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri hane ziyaretlerine devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ulusal hane ziyaretleri, Düzce’de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, belirlenen hanelere ulaşmaya devam ediyor. Köylerde en ücra noktalarda ki evlere kadar ulaşan ekipler, arz odaklı hizmet anlayışı ile hane ziyaretlerini sürdürerek, vatandaşların gönlüne dokunmayı sürdürüyor.