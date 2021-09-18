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Vatandaşlar, temizlik ekipleriyle iş merkezini temizledi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, ilçe meydanında bulunan iş merkezini vatandaşlar ile birlikte yıkayarak temizledi.

DÜZCE 18.09.2021, 10:23
Vatandaşlar, temizlik ekipleriyle iş merkezini temizledi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, ilçe meydanında bulunan iş merkezini vatandaşlar ile birlikte yıkayarak temizledi.

Kaynaşlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezindeki iş merkezinde dezenfektasyon çalışmaları yapıldı. İş merkezinde bulunan işletme sahipleri de ekiplerin temizlik çalışmalarına destek verdi. İş merkezi köpüklü su ile yıkanarak temizlendi. Kaynaşlı Belediyesi ekiplerinin her ay düzenli olarak iş merkezini temizlemeyi hedefledikleri belirtildi.

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