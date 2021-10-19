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Valisi Atay, alışveriş yaparak pazar fiyatlarını inceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay, esnaf ve halkı ziyaret ettiği Akçakoca’da alışveriş yaparak pazar ve manav fiyatlarını inceledi.

DÜZCE 19.10.2021, 17:03
Valisi Atay, alışveriş yaparak pazar fiyatlarını inceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay, esnaf ve halkı ziyaret ettiği Akçakoca’da alışveriş yaparak pazar ve manav fiyatlarını inceledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca’da çarşı esnaflarını ziyaret ederek alışveriş yaptı. Esnaflarla ve halkla sohbet eden Atay, alışveriş sırasında pazar ve manav fiyatları inceledi. Vali Atay daha sonra şehir meydanında bulunan bir çay ocağının önünde vatandaşlar ile çay içerek sohbetlerde bulundu. Ziyaretler sırasında Vali Atay’a Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant da eşlik etti.

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