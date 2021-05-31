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Valilikten sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valili tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

DÜZCE 31.05.2021, 15:47
Valilikten sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valili tarafından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Düzce Valiliği tarafından sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi. Yapılan uyarıda; “Son değerlendirmelere göre 1 Haziran 2021 Salı günü öğle saatlerinden saat 19.00’a kadar Batı Karadeniz’in Bolu, Karabük, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması eklendiğinden yaşanabilecek oluşuz şartlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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