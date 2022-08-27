Valiler Atay ve Kılıç, fındık alım merkezini inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ile Bolu Valisi Erkan Kılıç, Akçakoca’da Toprak Mahsulleri Ofisi’ni ziyaret ederek fındık alımlarını inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Düzce genelinde fındık alımlarına başladı. Düzce Merkez ve Akçakoca’da iki ayrı noktada alımlar devam ederken, vatandaşlar da fındıklarını TMO merkezlerine teslim ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Akçakoca ilçesindeki fındık alımlarını sürdüren merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşların ilgi ve alakası hakkında yetkililerden bilgi alan Valiler daha sonra üreticiler ile görüştü.