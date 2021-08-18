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Vali vatandaşla birlikte fındık topladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Küçük Mehmetler köyünde fındık üreticilerini ve hasat yapan işçileri ziyaret ederek fındık topladı.

DÜZCE 18.08.2021, 14:17
Vali vatandaşla birlikte fındık topladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Küçük Mehmetler köyünde fındık üreticilerini ve hasat yapan işçileri ziyaret ederek fındık topladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Küçük Mehmetler köyündeki fındık üreticilerini ve fındık hasadı yapan işçileri ziyaret etti. Fındık işçileri ile bir süre sohbet eden Atay, hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunup işçilere de kolaylıklar diledi.
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