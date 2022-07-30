banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı

Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı

Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin yıl sonu gösterilerine katılan Vali Cevdet Atay, gösterileri yakından takip etti.

DÜZCE 30.07.2022, 10:02
Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı

Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerin yıl sonu gösterilerine katılan Vali Cevdet Atay, gösterileri yakından takip etti.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin hazırlamış olduğu yıl sonu etkinliğine katıldı. Öğrencilerin yıl sonu töreni gösterilerini yakından takip eden Atay hem anılardan oluşturulan fotoğraf sergisini inceledi hem de katılım belgesi alan öğrencileri tebrik etti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu