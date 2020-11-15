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Vali Atay’dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Düzce Valisi Cevdet Atay, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vak’a sayılarındaki artış nedeniyle, vatandaşlara çağrı yaptı.

DÜZCE 15.11.2020, 19:25
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Vali Atay’dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Düzce Valisi Cevdet Atay, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınında vak’a sayılarındaki artış nedeniyle, vatandaşlara çağrı yaptı.

Vatandaşların korona virüs salgınına karşı önlem alarak maskesiz dışarı çıkmamalarını isteyen Vali Atay ayrıca kalabalık ortamlardan vatandaşların uzak durmalarını istedi.

Dünyayı etkisi altına alan Türkiye’de ise son aylarda artışa geçen korona virüs vak’a sayılarının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs salgını ile mücadelede vatandaşların çok kalabalık ortamlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Vali Cevdet Atay, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek yaptığı açıklamada Düzcelilerden, pandeminin ilk zamanlarında gösterdikleri hassasiyetleri aynı şekilde göstermelerini istedi. Vali Cevdet Atay; “Maskenizi takın. Kalabalık ortamlara girmekten sakının, çok kalabalık ortamlardan uzaklaşın. Toplu taşımada da lütfen çok kalabalık araçlara binmeyin. Yaşlılara da aynı şeyi söylüyorum: ‘Lütfen yaşlılarımız kendilerini korusunlar’. Bu işin şakası yok” dedi.
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