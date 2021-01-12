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Vali Atay’dan Özbek’i evinde ziyaret etti
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, görme engeli olan ve azmi ile müzik öğretmenliğini bitirip öğretmen olan Ahizer Özbek’i evinde ziyaret etti.
DÜZCE 12.01.2021, 14:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, görme engeli olan ve azmi ile müzik öğretmenliğini bitirip öğretmen olan Ahizer Özbek’i evinde ziyaret etti.
Vali Cevdet Atay, Beyazay Derneği Bölge Başkanı Nurullah Çelebi ile beraber Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda görevli Müzik Öğretmeni Ahizer Özbek’i evinde ziyaret etti.
Vali Atay, “Azmi ve başarılı çalışmaları ile toplumsal hayatın içinde olan görme engelli kardeşlerimizin 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyorum.Haftanın; toplumsal farkındalığın oluşmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
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