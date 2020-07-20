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Vali Atay’dan Kocaeli Valiliği’ne ziyaret
SON ÇIKAN VALİLER KARARNAMESİ İLE KOCAELİ VALİLİĞİ’NE ATANAN SEDDAR YAVUZ’A, DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
DÜZCE 20.07.2020, 18:21
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DÜZCE (İHA) – Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz’a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Son çıkan Valiler kararnamesi ile Kocaeli Valiliği görevine getirilen Seddar Yavuz’a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Atay, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçerek bir süre sohbet edip, birlikte bölgeye hizmet vermekten onur duyacaklarını belirterek, Vali Seddar Yavuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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