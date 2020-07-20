Vali Atay’dan Kocaeli Valiliği’ne ziyaret

DÜZCE (İHA) – Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz’a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Son çıkan Valiler kararnamesi ile Kocaeli Valiliği görevine getirilen Seddar Yavuz’a, Düzce Valisi Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Atay, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçerek bir süre sohbet edip, birlikte bölgeye hizmet vermekten onur duyacaklarını belirterek, Vali Seddar Yavuz’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.