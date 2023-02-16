Vali Atay’dan kahramanlara teşekkür

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kahramanmaraş’ta onlarca canı kurtaran Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret ederek, teşekkür etti.

Deprem bölgesindeki görevlerini tamamlayıp yeni ekip arkadaşlarıyla nöbet değişimi yapan İtfaiye Müdürlüğü personeli Düzce’de büyük takdir ile karşılandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıp şehre dönen itfaiye personelini Vali Cevdet Atay, beraberinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile ziyaret ederek yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.