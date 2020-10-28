Vali Atay’dan istihdama katkı sunan fabrikalara ziyaret
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, DÜZCE’DE İSTİHDAMA DESTEK VEREN FABRİKA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. ATAY SON OLARAK DÜZCE’DE KERESTE VE DIŞ TİCARET İLE İLGİLENEN BİR FABRİKAYI ZİYARET EDEREK FABRİKA YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI.
DÜZCE (İHA) – Düzce’de istihdama destek veren fabrika ziyaretlerini sürdüren Vali Cevdet Atay, son olarak kereste ve dış ticaret ile ilgilenen bir fabrikayı ziyaret ederek fabrika yetkililerinden bilgi aldı.
Düzce’de ekonomiye ve istihdama destek veren fabrikaları ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak kereste ve dış ticaret ile ilgilenen fabrikayı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte Düzce’de faaliyetlerine devam eden kerestecilik ve dış ticaret fabrikasını ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinden de bilgi alan Atay işçilerle de kısa süreli sohbet ederek, Korona virüs salgınında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3