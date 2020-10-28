Vali Atay’dan istihdama katkı sunan fabrikalara ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce’de istihdama destek veren fabrika ziyaretlerini sürdüren Vali Cevdet Atay, son olarak kereste ve dış ticaret ile ilgilenen bir fabrikayı ziyaret ederek fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Düzce’de ekonomiye ve istihdama destek veren fabrikaları ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak kereste ve dış ticaret ile ilgilenen fabrikayı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile birlikte Düzce’de faaliyetlerine devam eden kerestecilik ve dış ticaret fabrikasını ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinden de bilgi alan Atay işçilerle de kısa süreli sohbet ederek, Korona virüs salgınında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.