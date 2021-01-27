Vali Atay’dan evi yanan vatandaşa geçmiş olsun ziyareti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı ilçesinde evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.

25 Ocak akşamı Kaynaşlı ilçesi Eskiköy Mahallesi Mavi Sokakta meydana gelen yangında, Selahattin Yılmaz ve ailesinin yaşadığı ev yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yangının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile beraber aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.