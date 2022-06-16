banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Vali Atay’dan Duman ailesine taziye ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını öğretmen Şafak Duman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE 16.06.2022, 09:33
Vali Atay’dan Duman ailesine taziye ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını öğretmen Şafak Duman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce Fatih İlköğretim Okulunun müdürü Şafak Duman, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı ve hayatını kaybetti. Duman’ın cenazesi, Pınarlar Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Vali Cevdet Atay’da vefat eden Fatih İlkokulu Müdürü Merhum Şafak Duman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yorumlar (0)
27°
açık