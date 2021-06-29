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Vali Atay’dan diyaliz hastalarına moral ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Oray Diyaliz Sağlık Merkezini ziyaret ederek diyaliz hastalarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE 29.06.2021, 10:07
Vali Atay’dan diyaliz hastalarına moral ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Oray Diyaliz Sağlık Merkezini ziyaret ederek diyaliz hastalarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Cevdet Atay, Oray Diyalizi ziyaret etti. Ziyarette Oray Diyaliz Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın Vali Atay’a eşlik etti. Vali Atay, geçmiş olsun dileklerini iletirken, hastalar Atay’a ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’dan Oray Diyalizde tedavi gören hastalar hakkından bilgi aldı. Vali Atay, Orhan Aydın’a başarılar diledi.
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