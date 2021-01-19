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Vali Atay’da katıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, video konferans ile Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi toplantısına katıldı.
DÜZCE 19.01.2021, 14:34
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, video konferans ile Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi toplantısına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen "Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi" yapıldı. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay’da katıldı.