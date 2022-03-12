Vali Atay, yollarda ki son durumu inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı ile beraber yollarda herhangi bir sorun olmaması için Vali Cevdet Atay, tüm çalışmaları yakından incelemeye devam ediyor. Atay, son olarak Kaynaşlı Bakım Şefliğini ziyaret ederek yollarda ki çalışmaları denetledi.

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda herhangi bir sorun oluşmaması için Karayolları ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Atay’da yollarda herhangi bir sorun oluşmaması için çalışmaları bizzat kontrol ederek, yollarda vatandaşların kalmaması için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Kaynaşlı’da bulunan Karayolları Kaynaşlı Bakım Şefliğini ziyaret eden Vali Atay, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak, yolların son durumları hakkında çalışmaları inceledi.