Vali Atay yaban hayatı yemledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, soğuk havalarda yem bulmakta zorluk yaşayan yaban hayata beraberinde ki heyet ile birlikte yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce’de etkili olan kar yağışı sonrasında doğal hayatta yemek bulmakta zorluk yaşayan hayvanlara yönelik Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaban hayatta yemleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay beraberindeki heyet ile birlikte Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasına giderek yemleme çalışması yaptı. Düzce’nin önemli turizm bölgelerinden birisi olan ve yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü’nde yapılan yemleme de kilolarca yem doğaya bırakıldı.