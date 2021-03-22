Vali Atay, Vilayetler Birliği Konağını inceledi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yapımı devam eden Vilayetler Birliği Konağının restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Cevdet Atay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıllarda inşaatına başlanan Vilayetler Birliği Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki blok halinde yapılan ve yeri Düzce Valiliği tarafından alınan konakta inşaatın bitirilmesi için çalışmaların hız kazan kazanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Akçakoca İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Atay ve Öztürk, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.