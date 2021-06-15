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Vali Atay, vefat eden Kıbrıs Gazisinin ailesini başsağlığı

Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Merhum Vahidettin Korkmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin acısını paylaştığını vurgulayan Vali Cevdet Atay, Korkmaz ailesine başsağlığı diledi.

DÜZCE 15.06.2021, 12:41
Vali Atay, vefat eden Kıbrıs Gazisinin ailesini başsağlığı

Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Merhum Vahidettin Korkmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin acısını paylaştığını vurgulayan Vali Cevdet Atay, Korkmaz ailesine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Gazisi Vahidettin Korkmaz uzun süredir tedavi gördüğü Kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Kıbrıs Gazisi merhum Vahidettin Korkmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya’nın da bulunduğu ziyarette Vali Atay ve Albay Çetinkaya, Korkmaz ailesinin acısını paylaştıklarını dile getirerek, başsağlığı dilediler.
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