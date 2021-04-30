banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı’ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.

DÜZCE 30.04.2021, 00:06
2
Vali Atay ve Başkan Özlü Düzce Kasrını inceledi

DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve inşaatı devam eden Düzce Kasrı’ndaki çalışmaları Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü birlikte inceledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan tadilat çalışmaları sırasından kullanım ömrünü doldurduğu belirlenen ve yıkılan Düzce Kasrı’nın yerine yapılan yeni Kasrı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Vali Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Sosyal tesislerde ki çalışmaları da yerinde gören Vali Atay ve Başkan Özlü yetkililerden bilgiler aldı.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?