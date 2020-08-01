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Vali Atay vatandaşlarla bayramlaştı
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, DÜZCE’DE ŞEHİT AİLELERİ ZİYARETLERİNİN ARDINDAN BEYKÖY’DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI
DÜZCE 01.08.2020, 18:23
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, şehit aileleri ziyaretlerinin ardından Beyköy’de bir araya geldiği vatandaşların bayramını kutladı.
Korona virüs salgını nedeni ile toplu bayramlaşmanın yasaklandığı Düzce’de, Vali Cevdet Atay il genelinde bulunan tüm şehit ailelerinin evlerine giderek bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin ziyaretlerinin dönüşünde Beyköy’de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atay, kısa bir süre sohbet edip vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
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