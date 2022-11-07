Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.

Vali Cevdet Atay, halkın sorunlarını ilk elden dinliyor. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısında ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. İçeriye tek tek alınan vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinlendi.

Atay, vatandaşların sorunlarını not alırken, ilgili kurum müdürlerine de çözümler için talimat verdi.