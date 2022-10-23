Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (İHA) – Gölyaka’da temaslarda bulunan Vali Cevdet Atay, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Düzce’de kurum amirleri ile birlikte köylere giderek vatandaşlarla buluşan Vali Cevdet Atay’ın son durağı Gölyaka ilçesindeki Açma köyü oldu. Atay’a, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de eşlik etti. Köy sakinleri ile sohbet eden Cevdet Atay, talep ve sorunlarını da dinledi. Vali Cevdet Atay, vatandaşlarla sohbetinin ardından Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.