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Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.
DÜZCE 14.09.2022, 15:29
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü etkinliğinde vatandaşlarla buluştu.
Bazı resmi kurumların temsilcilerinin de hazır bulunduğu halk günü etkinliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri dinlendi. Vali Cevdet Atay, vatandaşların sorunlarını not alırken, ilgili kurum müdürlerine de çözümler için talimat verdi.
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|10
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|10
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|10
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|5
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|5
|5
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|5
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|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
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|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|11. Newcastle
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|7
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|6
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|6
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|4
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|4
|19. Nottingham Forest
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|4
|20. Leicester City
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
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|7
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|7
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|7
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|6
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|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
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|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
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|18. Getafe
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|4
|19. Elche
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|1
|20. Cadiz
|5
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