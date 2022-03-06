Vali Atay, vatandaşların taleplerini dinledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Ağa Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Atay’ın son durağı Ağa Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Atay, sorun, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlardan gelen talepleri not alan Vali Atay, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.