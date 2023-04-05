Vali Atay vatandaşın ayağına gidip sıkıntıları dinliyor

Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların ayaklarına gidip sıkıntılarını yerinde dinlemeye devam ediyor.

Düzce’de vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için Vali Cevdet Atay, geçtiğimiz yıllarda halk ziyaretlerine başlamıştı. Köy köy, mahalle mahalle gezerek halkın ayağına giden Vali Atay son olarak Otluoğlu köyünü ziyaret etti.

Cevdet Atay, kurmaylarıyla birlikte köy merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelip istek ve taleplerini dinledi.