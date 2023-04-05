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Vali Atay vatandaşın ayağına gidip sıkıntıları dinliyor
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, VATANDAŞLARIN AYAKLARINA GİDİP SIKINTILARINI YERİNDE DİNLEMEYE DEVAM EDİYOR.
DÜZCE 05.04.2023, 14:27
Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların ayaklarına gidip sıkıntılarını yerinde dinlemeye devam ediyor.
Düzce’de vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için Vali Cevdet Atay, geçtiğimiz yıllarda halk ziyaretlerine başlamıştı. Köy köy, mahalle mahalle gezerek halkın ayağına giden Vali Atay son olarak Otluoğlu köyünü ziyaret etti.
Cevdet Atay, kurmaylarıyla birlikte köy merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelip istek ve taleplerini dinledi.