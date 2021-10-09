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Vali Atay, üniversite öğrencileri ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Vali Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

DÜZCE 09.10.2021, 10:36
Vali Atay, üniversite öğrencileri ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Vali Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başlamasının ardından Vali Cevdet Atay, ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Eğitim ve Kültür merkezi karşısında açılan korona virüs aşılama standını ziyaret eden Vali Atay, daha sonra Üniversite öğrencilerinin kulüplerinin tanıtımının yapıldığı alanları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Ortak yaşam alanı içerisinde çimlerin üzerinde oturan öğrencilerle de görüşen Vali Cevdet Atay, öğrencilerin isteklerinin de gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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