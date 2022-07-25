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Vali Atay, Uğur köyünde yapılan çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, sel afetinde büyük hasar gören Uğur köyünde yapılan çalışmaları inceledi.

DÜZCE 25.07.2022, 14:09
Vali Atay, Uğur köyünde yapılan çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, sel afetinde büyük hasar gören Uğur köyünde yapılan çalışmaları inceledi.

Düzce’de geçtiğimiz ay aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel afeti ile birlikte Uğur köyündeki birçok yolda çökme ve heyelan meydana gelmişti. Düzce Valisi Cevdet Atay ve ilgili kurum müdürleri, çökme ve heyelan meydana gelen bölgelerde yapılan yeni yol çalışmalarını inceledi.

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